Passage du Tour de France Tulle
Passage du Tour de France Tulle dimanche 12 juillet 2026.
Tulle
Passage du Tour de France
Tulle Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Venez profiter de la caravane publicitaire et du passage de la plus célèbre course cycliste au monde dans notre ville ! A cette occasion, de nombreuses animations seront proposées partout en ville ! .
Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 21 73 00
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English : Passage du Tour de France
L’événement Passage du Tour de France Tulle a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze
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