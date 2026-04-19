Tulle

Passage du Tour de France

Tulle Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Venez profiter de la caravane publicitaire et du passage de la plus célèbre course cycliste au monde dans notre ville ! A cette occasion, de nombreuses animations seront proposées partout en ville ! .

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 21 73 00

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English : Passage du Tour de France

L’événement Passage du Tour de France Tulle a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze