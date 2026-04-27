Passage du train croisière à vapeur Cévenol Express Gare Monistrol-d’Allier

Monistrol-d’Allier

Passage du train croisière à vapeur Cévenol Express

Gare Gare de Monistrol-d’Allier Monistrol-d’Allier Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-30

Mesdames et Messieurs, vous venez de prendre place à bord du Cévenol Express qui vous fera découvrir la magie de la ligne des Cévennes de Clermont-Fd à Nîmes les 30 et 31 mai.

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Gare Gare de Monistrol-d’Allier Monistrol-d’Allier 43580 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 22 42 58 contact@trainvapeur-auvergne.com

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English :

Ladies and Gentlemen, you’ve just boarded the Cévenol Express, which will be taking you on a magical journey along the Cévennes line from Clermont-Fd to Nîmes on May 30 and 31.

L’événement Passage du train croisière à vapeur Cévenol Express Monistrol-d’Allier a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay