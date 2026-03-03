Visite guidée de la centrale hydroélectrique de Monistrol d’Allier RDV à la centrale hydroélectrique de Monistrol d’Allier Monistrol-d’Allier

Visite guidée de la centrale hydroélectrique de Monistrol d’Allier

RDV à la centrale hydroélectrique de Monistrol d’Allier Le Bourg Monistrol-d’Allier Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 10:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-05-22 2026-06-12 2026-06-19 2026-07-17 2026-07-31 2026-08-14 2026-08-28 2026-09-11 2026-10-09

Partez à la découverte du patrimoine industriel du territoire. La centrale hydroélectrique de Monistrol d’Allier fête ses 100 ans en 2026.

RDV à la centrale hydroélectrique de Monistrol d’Allier Le Bourg Monistrol-d’Allier 43580 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 38 41 contact-tourisme@lepuyenvelay.fr

English :

Discover the region’s industrial heritage. The Monistrol d’Allier hydroelectric power station celebrates its 100th anniversary in 2026.

