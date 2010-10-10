Visite guidée Biodiversité et énergie renouvelable au barrage de Poutès RDV sur le site du Barrage de Poutès Monistrol-d’Allier

Monistrol-d’Allier

Visite guidée Biodiversité et énergie renouvelable au barrage de Poutès

RDV sur le site du Barrage de Poutès Poutès Alleyras Monistrol-d’Allier Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 10:00:00

fin : 2026-08-07 11:15:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-24 2026-08-07 2026-08-21

Le barrage de Poutès est un site emblématique des gorges de l’Allier. Visite du barrage de Poutès, technologie et nature se rencontrent un ouvrage exemplaire au service de la biodiversité. Visite payante, sur inscription. Durée 1h15.

.

RDV sur le site du Barrage de Poutès Poutès Alleyras Monistrol-d’Allier 43580 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 38 41 contact-tourisme@lepuyenvelay.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Poutès dam is an emblematic site in the Allier gorges. Visit the Poutès dam, where technology and nature meet: an exemplary structure in the service of biodiversity. Visit subject to charge and registration. Duration: 1h15.

L’événement Visite guidée Biodiversité et énergie renouvelable au barrage de Poutès Monistrol-d’Allier a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay