Passage du train touristique à vapeur des Gorges de l’Allier Gare Monistrol-d’Allier

Monistrol-d’Allier

Passage du train touristique à vapeur des Gorges de l’Allier

Gare Gare de Monistrol-d’Allier Monistrol-d’Allier Haute-Loire

Tarif : 23 – 23 – 23 EUR

+20€ si repas au restaurant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21 2026-08-02

Sillonnant le territoire auvergnat, notre train vous emmène découvrir les Gorges de l’Allier.

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Gare Gare de Monistrol-d’Allier Monistrol-d’Allier 43580 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 22 42 58 contact@trainvapeur-auvergne.com

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English :

Criss-crossing the Auvergne region, our train takes you to discover the Allier Gorges.

L’événement Passage du train touristique à vapeur des Gorges de l’Allier Monistrol-d’Allier a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay