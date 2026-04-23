Passage du train touristique à vapeur des Gorges de l’Allier Gare Monistrol-d’Allier
Passage du train touristique à vapeur des Gorges de l’Allier Gare Monistrol-d’Allier dimanche 21 juin 2026.
Monistrol-d’Allier
Passage du train touristique à vapeur des Gorges de l’Allier
Gare Gare de Monistrol-d’Allier Monistrol-d’Allier Haute-Loire
Tarif : 23 – 23 – 23 EUR
+20€ si repas au restaurant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21 2026-08-02
Sillonnant le territoire auvergnat, notre train vous emmène découvrir les Gorges de l’Allier.
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Gare Gare de Monistrol-d’Allier Monistrol-d’Allier 43580 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 22 42 58 contact@trainvapeur-auvergne.com
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English :
Criss-crossing the Auvergne region, our train takes you to discover the Allier Gorges.
L’événement Passage du train touristique à vapeur des Gorges de l’Allier Monistrol-d’Allier a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay