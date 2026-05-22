Monflanquin

Passeport Bastides (journée jumelée avec le Bastideum de Monpazier)

Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18

Un passeport journalier offrant une immersion complète et inédite au cœur du phénomène des bastides !

> Le matin à Monflanquin de 10h30 à 11h45 visite commentée du Musée et des Bastides et démonstration des techniques d’arpentage dans la bastide de Monflanquin. Vous apprendrez le métier d’arpenteur du Moyen Âge en manipulant la corde à 13 nœuds et en vérifiant la régularité de l’urbanisme de Monflanquin. Arpenteurs, à vos outils !

> L’après-midi à Monpazier de 15h à 16h15 découverte des pratiques culinaires, des dynamiques économiques ainsi que des règles d’hygiène et de bienséance au Bastideum. Accueilli par Dame Clothilde, vous revêtirez votre plus belle tenue et vous vous glisserez dans la peau d’un nouvel habitant de la Bastide de Monpazier.

Une journée familiale et ludique adaptée à tous les âges !

Les mardis, du 7 juillet au 18 août. .

Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 40 19 contact@coeurdebastides.com

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English : Passeport Bastides (journée jumelée avec le Bastideum de Monpazier)

L’événement Passeport Bastides (journée jumelée avec le Bastideum de Monpazier) Monflanquin a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Coeur de Bastides