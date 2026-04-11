Troyes

Passeport Loisirs Vacances de Printemps 2026

Direction des Sports de la Ville de Troyes Complexe sportif Henri Terré Troyes Aube

Tarif : 23 – 23 – 26 Eur

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-13

Avec la participation des associations locales, la Ville de Troyes vous propose un programme riche et attractif avec plus de 50 activités proposées ateliers créatifs et culturels, handball, athlétisme, danse, tennis de table, breakdance, voile, catamaran, canoë kayak, pétanque, jet-ski, pêche, etc.



Inscriptions ouvertes à partir du lundi 7 avril 2026.



Le Passeport Loisirs est accessible aux enfants troyens et non troyens et s’étend aussi aux vacances d’été, de la Toussaint et d’hiver, pour découvrir tout au long de l’année des activités sportives et de loisirs au sein des associations de l’agglomération troyenne. .

Direction des Sports de la Ville de Troyes Complexe sportif Henri Terré Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 42 20 20 sports@ville-troyes.fr

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English :

L’événement Passeport Loisirs Vacances de Printemps 2026 Troyes a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme Troyes la Champagne