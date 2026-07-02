Passeport pour l’art – Au cœur de la forêt, Centre culturel Saint-Cyprien, Toulouse

Informations pratiques

Passeport pour l’art – Au cœur de la forêt 8 – 22 janvier 2027, les vendredis Centre culturel Saint-Cyprien Haute-Garonne

Limité à 2 classes, MS et GS

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-08T09:00:00+01:00 – 2027-01-08T11:00:00+01:00

Fin : 2027-01-22T09:00:00+01:00 – 2027-01-22T11:00:00+01:00

Passeport pour l’art – dispositif EAC

Un parcours découverte immersif invitant le jeune public à découvrir plusieurs mediums artistiques : lectures dansées, photographie, albums jeunesse, éveil à la danse, à partir de l’exposition « Białowieża, la forêt vivante de Lech & Simona ». Une expérience artistique et poétique mêlant corps, mots et images pour éveiller l’imaginaire et la contemplation.

Niveau des classes : MS / GS

Centre culturel Saint-Cyprien 56 allées Charles de Fitte, 31300 Toulouse Toulouse 31300 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie 0561222777 https://metropole.toulouse.fr/annuaire/centre-culturel-saint-cyprien https://www.facebook.com/CentreculturelSaintCyprien;https://www.instagram.com/centreculturelsaintcyprien/ [{« type »: « link », « value »: « https://guide.passeportpourlart.toulouse.fr/.2025-2026/#page=1 »}] Equipement culturel de la ville de Toulouse, le centre culturel Saint-Cyprien, situé au cœur du quartier dynamique éponyme, œuvre depuis plus de 40 ans pour un accès large et inclusif à la culture, en favorisant la rencontre entre les artistes, les œuvres et les publics.

Sa programmation pluridisciplinaire – expositions, spectacles et pratique artistique (photographie, danse, arts plastiques) – conjugue exigence artistique et ouverture, et s’adresse à des publics de tous horizons. Metro ligne A station Saint-Cyprien République

Bus ligne 13, 14, 66

Parking Saint-Cyprien République

Stations VéloToulouse à proximité

Passeport pour l’art – dispositif EAC

© Lech Wilczek, courtesy of Ida Matysek