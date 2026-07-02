Passeport pour l’art – Parcours découverte, Centre culturel Saint-Cyprien, Toulouse

Informations pratiques

Passeport pour l’art – Parcours découverte 8 décembre 2026 – 19 janvier 2027, certains mardis Centre culturel Saint-Cyprien Haute-Garonne

Limité à 5 classes, à partir du CE2

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-08T09:30:00+01:00 – 2026-12-08T15:30:00+01:00

Fin : 2027-01-19T09:30:00+01:00 – 2027-01-19T15:30:00+01:00

Dispositif EAC “Passeport pour l’art”

Une plongée au cœur de la forêt primaire de Białowieża, et de l’incroyable vie du couple qui y vécu pendant plus de 30 ans, sans eau courante ni électricité, entouré d’animaux sauvages.

La médiation de l’exposition « Białowieża, la forêt vivante de Lech & Simona » sera suivie d’une expérimentation en laboratoire (techniques argentiques et / ou numériques), en lien avec les thématiques des photographies.

Centre culturel Saint-Cyprien 56 allées Charles de Fitte, 31300 Toulouse Toulouse 31300 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie 0561222777 https://metropole.toulouse.fr/annuaire/centre-culturel-saint-cyprien https://www.facebook.com/CentreculturelSaintCyprien;https://www.instagram.com/centreculturelsaintcyprien/ [{« type »: « link », « value »: « https://guide.passeportpourlart.toulouse.fr/.2025-2026/#page=1 »}] Equipement culturel de la ville de Toulouse, le centre culturel Saint-Cyprien, situé au cœur du quartier dynamique éponyme, œuvre depuis plus de 40 ans pour un accès large et inclusif à la culture, en favorisant la rencontre entre les artistes, les œuvres et les publics.

Sa programmation pluridisciplinaire – expositions, spectacles et pratique artistique (photographie, danse, arts plastiques) – conjugue exigence artistique et ouverture, et s’adresse à des publics de tous horizons. Metro ligne A station Saint-Cyprien République

Bus ligne 13, 14, 66

Parking Saint-Cyprien République

Stations VéloToulouse à proximité

Dispositif EAC “Passeport pour l’art”

© Lech Wilczek, courtesy of Ida Matysek