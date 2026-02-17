Passeport pour les étoiles Rue de Tariec Saint-Pabu
Passeport pour les étoiles Rue de Tariec Saint-Pabu jeudi 30 juillet 2026.
Saint-Pabu
Passeport pour les étoiles
Rue de Tariec Maison des Abers Ti an Aberiou Saint-Pabu Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 20:52:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13
Marie-Laure et Claude vous emmèneront dans la douceur des crépuscules à la découverte du ciel de printemps. Les temps d’observations alterneront avec les ateliers en intérieur. Dans notre voyage dans le vaisseau spatial Terre, nous croiserons Jupiter et Vénus et peut-être des étoiles filantes… Un univers où tout n’est qu’illusion entre histoires racontées et chiffres astronomiques. Sur réservation, à partir de 8 ans. .
Rue de Tariec Maison des Abers Ti an Aberiou Saint-Pabu 29830 Finistère Bretagne +33 2 98 89 75 03
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English :
L’événement Passeport pour les étoiles Saint-Pabu a été mis à jour le 2026-06-17 par OT PAYS DES ABERS
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