Informations pratiques

Cessenon-sur-Orb

PASSER’AILES

12 avenue du Pont Cessenon-sur-Orb Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-13

fin : 2026-11-14

Date(s) :

2026-11-13

Passer’ailes ce sont des artistes du spectacle vivant qui se sont regroupés pour présenter leurs créations aux programmateurs culturels et au public

Ce sont 7 compagnies qui se rassemblent autour du théâtre, du conte, de la marionnette, de l’écriture et de la musique sur 2 jours.

Jamais deux sans trois dit-on ! Et bien revoici notre évènement Passer’Ailes !

Chers rêveurs et grands curieux, venez découvrir les 7 compagnies qui comme sur les deux éditions précédentes vont se tenir la main pour ensemble, organiser ce moment convivial et joyeux destiné au jeune public, aux familles et aux professionnels de la culture. Cet évènement est coorganisé par notre association.

Le programme complet sera en ligne fin septembre. La participation est libre comme un oiseau mais indispensable pour atterrir sans dommage !

Flavia Perez, Théâtre Lila, Cie les Soleils Piétons, Tintamarre et Boudeficelle, Cie les Petites Choses, Cie Zoreilles au vent, Cie la cour Singulière, Jérôme Antonuccio .

12 avenue du Pont Cessenon-sur-Orb 34460 Hérault Occitanie +33 6 74 59 79 43 contact.passerailes@gmail.com

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English : PASSER’AILES

Passer’ailes is a group of performing artists who have come together to present their creations to cultural programmers and the general public

7 companies gather around theater, storytelling, puppetry, writing and music over 2 days.

L’événement PASSER’AILES Cessenon-sur-Orb a été mis à jour le 2026-08-09 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN