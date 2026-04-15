PASSERELLE Montpellier

Informations pratiques

Montpellier

PASSERELLE

Avenue des Frères Buhler Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Passerelle est un événement imaginé dans le cadre de la résidence Textures & Friends, qui se déroule du 25 juillet au 1er août en Ardèche et réunira cinq artistes aux univers complémentaires (Textured, Fragments, Thomas Cardinale, Zokay et Jocko Laskez).

Passerelle est un événement imaginé dans le cadre de la résidence Textured & Friends, qui se déroule du 25 juillet au 1er août en Ardèche et réunira cinq artistes aux univers complémentaires (Textured, Fragments, Thomas Cardinale, Zokay et Jocko Laskez). Cette résidence constitue le point de départ du projet un temps de création, d’expérimentation et de collaboration, dont une exposition présentera ensuite les œuvres à partir du 3 septembre à l’espace de coworking Lémur, à Montpellier.

Entre ces deux temps, Passerelle a été pensé comme un pont un moment ouvert au public pour mettre en lumière non seulement les œuvres finales, mais surtout tout ce qui les fait naître.

À travers ateliers, live painting, projection et échange, l’événement propose de découvrir le processus créatif, les recherches, les essais, les gestes et les dialogues qui se construisent pendant la résidence.

Samedi 29 août de 14h 21h

►14h 16h ateliers par les artistes tout public

►16h30 18h30 live painting / démo des artistes

►18h30 19h00 visionnage de l’after movie de la résidence

►19h15 20h: talk et questions/réponses

►20h 21h apéro

Textured

Textured propose un atelier d’initiation aux techniques abstraites urbaines, pensé comme un espace de liberté créative et d’expression intuitive. À travers une grande diversité d’outils, de matières et de petites techniques, il invite les participants à créer dans l’instant, en laissant une large place au geste, à l’expérimentation et à la spontanéité. La trame de création pourra s’inspirer de sa série Urban Mosaic, entre énergie urbaine, abstraction et composition libre.

Fragments

Fragments invite les participants à personnaliser une clé en bois, en écho à un symbole central de son univers artistique. Présente dans ses œuvres, la clé évoque les compétences, les expériences et les ressources que l’on acquiert au fil du temps. Entre objet à créer et symbole à s’approprier, chaque participant repart avec une pièce unique à la fois sensible et personnelle.

Thomas Cardinale

Graffeur de longue date, Thomas Cardinale propose une initiation au graffiti en deux temps. L’atelier commence par un travail sur toile, pour découvrir les gestes, les outils et les bases de son univers, avant de passer à une réalisation plus collective sur un mur ou une grande planche. Une manière accessible et vivante d’expérimenter le graffiti, du support individuel à une création à plus grande échelle.

Jocko Laskez

Jocko Laskez propose une initiation à son langage de courbes et de mouvements, dans un atelier proche de la méditation par le dessin. En s’appuyant sur la respiration, le rythme et le geste, les participants explorent une pratique intuitive et sensible, où les lignes deviennent un espace de concentration et d’expression.

Evénement gratuit

Ateliers payants 15€/personne

Sur réservation à venir .

Avenue des Frères Buhler Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 6 66 02 69 29 texturedartstudio@gmail.com

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English : PASSERELLE

Passerelle is an event conceived as part of the Textures & Friends residency, which takes place from July 25 to August 1 in Ardèche and will bring together five artists with completely(Textured, Fragments, Thomas Cardinale, Zokay, and Jocko Laskez).

L’événement PASSERELLE Montpellier a été mis à jour le 2026-07-07 par 34 OT MONTPELLIER