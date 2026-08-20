Passeur d’Histoires, Muséum d’histoire naturelle – Jardin des plantes, Toulouse

Informations pratiques

Passeur d’Histoires Samedi 19 septembre, 16h30 Muséum d’histoire naturelle – Jardin des plantes Haute-Garonne

Gratuit, sans inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Partagez un moment convivial avec les médiathécaires, qui vous feront découvrir une sélection de leurs albums jeunesse préférés. Une invitation à écouter, feuilleter et échanger autour d’histoires pour petits et grands.

À partir de 3 ans. Accessible aux personnes en situation de handicap mental, cognitif ou psychique.

Rendez-vous à la médiathèque jeunesse Pourquoi Pas ?, au 1er étage du Muséum.

Muséum d’histoire naturelle – Jardin des plantes 35 Allées Jules Guesde, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie +33567738484 https://www.facebook.com/museumdetoulouse Couvent construit au début du XVIIe siècle. La première messe y est célébrée en 1623. En 1806, l’église devient paroissiale et est légèrement transformée pour être adaptée à sa nouvelle fonction. Le sanctuaire fut agrandi de la sacristie. Cette dernière fut installée d’abord dans une salle derrière le sanctuaire puis, quand cette salle fut prise pour l’installation de l’orangerie du jardin des plantes, la sacristie occupa l’ancienne chapelle de l’Enfant Jésus. En 1820, couvent et cloître devinrent école de médecine puis, en 1861, muséum d’histoire naturelle. Le plan présente une nef unique pourvue de chapelles latérales et un chevet plat. La nouveauté réside dans le décor où la peinture joue un rôle important. Sous le chœur, une crypte en briques voûtée en anse de panier présente un mur nord percé de quatorze niches sur deux niveaux. Trois galeries de l’ancien cloître subsistent. Une fausse galerie a été construite au nord. Tram T1 (terminus Palais de Justice). Métro ligne B Carmes ou Palais de Justice. Bus lignes Linéo 8, 12, 29, 31, 44.

Invitation pour un moment de partage avec les médiathécaires qui vous feront découvrir leurs albums préférés !

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