PASSION OPÉRA Montpellier
samedi 24 octobre 2026 · Montpellier
Informations pratiques
Montpellier
PASSION OPÉRA
Place de la Comédie Montpellier Hérault
Tarif : 16 – 16 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24
fin : 2026-10-25
Date(s) :
2026-10-24 2026-10-25
Dans le cadre de la Journée mondiale de l’Opéra
Depuis 2012, la Journée mondiale de l’opéra célèbre chaque année un art total, capable d’émouvoir, de surprendre et de transporter tous les publics. Pour vous le prouver, l’Opéra Orchestre marque l’événement avec deux soirées lyriques à l’Opéra Comédie. Faust, Carmen, La Bohème, Turandot, La Flûte enchantée, La Chauve-Souris… des airs que vous avez
Dans le cadre de la Journée mondiale de l’Opéra
Depuis 2012, la Journée mondiale de l’opéra célèbre chaque année un art total, capable d’émouvoir, de surprendre et de transporter tous les publics. Pour vous le prouver, l’Opéra Orchestre marque l’événement avec deux soirées lyriques à l’Opéra Comédie. Faust, Carmen, La Bohème, Turandot, La Flûte enchantée, La Chauve-Souris… des airs que vous avez déjà entendus ou même fredonnés.
La soprano Audrey Maignan, jeune talent formé au Conservatoire de Paris et lauréate de plusieurs concours internationaux, les incarne avec l’Orchestre national Montpellier sous la direction de Victor Jacob, révélation chef d’orchestre aux Victoires de la Musique 2023, familier de notre scène et particulièrement à l’aise dans le répertoire lyrique. Une fête de la voix pour célébrer ce que l’opéra a de plus universel.
Au Programme
Jules Massenet (1842–1912)
Thaïs Dis-moi que je suis belle
Charles Gounod (1818–1893)
Roméo et Juliette Air du poison
Faust Air des bijoux Ah! je ris de me voir
Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)
La Flûte enchantée O zittre nicht
Johann Strauss II (1825–1899)
La Chauve-souris Csárdás Klänge der Heimat
Giacomo Puccini (1858–1924)
Turandot Tu che di gel sei cinta
La Bohème Sì, mi chiamano Mimì
Georges Bizet (1838–1875)
Carmen Suite n°1
Louise Bertin (1805–1877)
Fausto Ouverture
Jacques Offenbach (1819–1880)
Orphée aux enfers Ouverture
Ambroise Thomas (1811–1896)
Mignon Ouverture
Charles Gounod (1818–1893)
Roméo et Juliette Entr’acte (Acte II) .
Place de la Comédie Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 19 99
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English :
As part of World Opera Day
Since 2012, World Opera Day has celebrated this comprehensive art form every year—one capable of moving, surprising, and captivating audiences of all kinds. To prove it to you, the Opera Orchestra is marking the occasion with two evenings of opera at the Opéra Comédie. Faust, Carmen, La Bohème, Turandot, The Magic Flute, Die Fledermaus… arias you’ve
L’événement PASSION OPÉRA Montpellier a été mis à jour le 2026-07-17 par 34 OT MONTPELLIER
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