Informations pratiques

Montpellier

PASSION OPÉRA

Place de la Comédie Montpellier Hérault

Tarif : 16 – 16 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-24 2026-10-25

Dans le cadre de la Journée mondiale de l’Opéra

Depuis 2012, la Journée mondiale de l’opéra célèbre chaque année un art total, capable d’émouvoir, de surprendre et de transporter tous les publics. Pour vous le prouver, l’Opéra Orchestre marque l’événement avec deux soirées lyriques à l’Opéra Comédie. Faust, Carmen, La Bohème, Turandot, La Flûte enchantée, La Chauve-Souris… des airs que vous avez

Dans le cadre de la Journée mondiale de l’Opéra

Depuis 2012, la Journée mondiale de l’opéra célèbre chaque année un art total, capable d’émouvoir, de surprendre et de transporter tous les publics. Pour vous le prouver, l’Opéra Orchestre marque l’événement avec deux soirées lyriques à l’Opéra Comédie. Faust, Carmen, La Bohème, Turandot, La Flûte enchantée, La Chauve-Souris… des airs que vous avez déjà entendus ou même fredonnés.

La soprano Audrey Maignan, jeune talent formé au Conservatoire de Paris et lauréate de plusieurs concours internationaux, les incarne avec l’Orchestre national Montpellier sous la direction de Victor Jacob, révélation chef d’orchestre aux Victoires de la Musique 2023, familier de notre scène et particulièrement à l’aise dans le répertoire lyrique. Une fête de la voix pour célébrer ce que l’opéra a de plus universel.

Au Programme

Jules Massenet (1842–1912)

Thaïs Dis-moi que je suis belle

Charles Gounod (1818–1893)

Roméo et Juliette Air du poison

Faust Air des bijoux Ah! je ris de me voir

Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)

La Flûte enchantée O zittre nicht

Johann Strauss II (1825–1899)

La Chauve-souris Csárdás Klänge der Heimat

Giacomo Puccini (1858–1924)

Turandot Tu che di gel sei cinta

La Bohème Sì, mi chiamano Mimì

Georges Bizet (1838–1875)

Carmen Suite n°1

Louise Bertin (1805–1877)

Fausto Ouverture

Jacques Offenbach (1819–1880)

Orphée aux enfers Ouverture

Ambroise Thomas (1811–1896)

Mignon Ouverture

Charles Gounod (1818–1893)

Roméo et Juliette Entr’acte (Acte II) .

Place de la Comédie Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 19 99

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English :

As part of World Opera Day

Since 2012, World Opera Day has celebrated this comprehensive art form every year—one capable of moving, surprising, and captivating audiences of all kinds. To prove it to you, the Opera Orchestra is marking the occasion with two evenings of opera at the Opéra Comédie. Faust, Carmen, La Bohème, Turandot, The Magic Flute, Die Fledermaus… arias you’ve

L’événement PASSION OPÉRA Montpellier a été mis à jour le 2026-07-17 par 34 OT MONTPELLIER