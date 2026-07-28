Passionné.es de jazz et de théâtre, venez découvrir Caravan, le spectacle musical inspiré de Whiplash. Théâtre le Funambule Montmartre Paris
jeudi 12 novembre 2026 · Théâtre le Funambule Montmartre · Paris
Informations pratiques
Charlie, un jeune homme passionné de jazz, vit avec sa sœur
jumelle dans leur campagne natale. Ils passent leurs journée à inventer des
histoires et à jouer de la musique. Charlie à soir d’ambition et décide un jour
de tout quitter pour partir à la grande aventure. Le jeune batteur va découvrir
l’univers du jazz, sa folie, son rythme et ses nuits. Charlie fera des rencontres
qui changeront sa vie et sa musique. Bousculé par la ville, le jeune musicien,
obsessionnel, travailleur et audacieux écrira sa légende, au dépend de
sacrifices parfois trop lourds à supporter.
Relâche le samedi 14 novembre.
Caravan, le spectacle musical, inspiré de Whiplash au Funambule Montmartre du 12 novembre au 10 janvier.
Du jeudi 12 novembre 2026 au dimanche 10 janvier 2027 :
payant
- Plein 32 €
- Réduit 20 €
- Jeune -26 ans 10 €
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-12T01:00:00+01:00
fin : 2027-01-11T00:59:59+01:00
Date(s) :
Théâtre le Funambule Montmartre 53 rue des Saules 75018 53 rue des SaulesParis
https://www.funambule-montmartre.com/caravan +33142238883 billetterie@funambule-monmartre.com
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