Pat et Mat, Cameo Commanderie, Nancy
dimanche 11 octobre 2026 · Cameo Commanderie · Nancy
Informations pratiques
Pat et Mat Dimanche 11 octobre, 10h30 Cameo Commanderie Meurthe-et-Moselle
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-11T10:30:00+02:00 – 2026-10-11T11:10:00+02:00
Fin : 2026-10-11T10:30:00+02:00 – 2026-10-11T11:10:00+02:00
Cameo Commanderie 16, rue de la Commanderie, Nancy Nancy 54100 Poincaré – Foch – Anatole France – Croix de Bourgogne Meurthe-et-Moselle Grand Est http://cameo-nancy.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1141#showmovie?id=PSEQ0 »}]
Cam’inou club party – Pat et Mat sont deux amis inséparables qui partagent une passion commune pour le bricolage. Tous deux déploient toute leur énergie et surtout leur imagination pour cela : mais… Cameo Commanderie Pat et Mat
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