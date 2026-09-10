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Pat et Mat, Cameo Commanderie, Nancy

dimanche 11 octobre 2026 · Cameo Commanderie · Nancy

Pat et Mat, Cameo Commanderie, Nancy

Informations pratiques

Début
dimanche 11 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Lieu
Cameo Commanderie
Adresse
16, rue de la Commanderie, Nancy
Ville
54100 Nancy
Département
Meurthe-et-Moselle

Pat et Mat Dimanche 11 octobre, 10h30 Cameo Commanderie Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-11T10:30:00+02:00 – 2026-10-11T11:10:00+02:00
Fin : 2026-10-11T10:30:00+02:00 – 2026-10-11T11:10:00+02:00

Cameo Commanderie 16, rue de la Commanderie, Nancy Nancy 54100 Poincaré – Foch – Anatole France – Croix de Bourgogne Meurthe-et-Moselle Grand Est http://cameo-nancy.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1141#showmovie?id=PSEQ0 »}]
Cam’inou club party – Pat et Mat sont deux amis inséparables qui partagent une passion commune pour le bricolage. Tous deux déploient toute leur énergie et surtout leur imagination pour cela : mais… Cameo Commanderie Pat et Mat

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