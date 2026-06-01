Chartres

Patinoire soirée tube de l’été

Rue du Médecin Général Beyne Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 4.9 – 4.9 – EUR

4.9

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-20 21:00:00

fin : 2026-06-20 23:59:00

Date(s) :

2026-06-20

L’été s’invite sur la glace pour une soirée placée sous le signe de la fête ! Tubes incontournables, ambiance ensoleillée et énergie contagieuse rythment ce rendez-vous où musique et patinage se rencontrent pour faire le plein de bonne humeur.Familles

Envie de célébrer l’arrivée des beaux jours de façon originale ? Direction la glace pour une soirée festive où les plus grands succès de l’été accompagnent chaque tour de piste. Entre refrains que l’on connaît par cœur, rythmes entraînants et atmosphère décontractée, l’ambiance promet d’être aussi chaleureuse qu’un soir de vacances. Que vous soyez patineur confirmé ou simple amateur de moments conviviaux, cette animation est l’occasion parfaite de partager un moment entre amis ou en famille. Au fil de la soirée, la patinoire se transforme en véritable piste de fête où musique, rires et sensations de glisse se mêlent pour créer des souvenirs mémorables. Une parenthèse estivale pleine d’énergie, où l’on vient autant pour chanter et danser que pour profiter du plaisir de patiner dans une ambi 4.9 .

Rue du Médecin Général Beyne Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 25 33 33 odyssee-chartres@vert-marine.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Summer takes to the ice for an evening of festive fun! Hot hits, a sunny atmosphere and contagious energy set the pace for this event where music and skating come together to fill you up with good cheer.

L’événement Patinoire soirée tube de l’été Chartres a été mis à jour le 2026-06-08 par OT CHARTRES