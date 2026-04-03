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PATRICK BRUEL LE DOME MARSEILLE Marseille

PATRICK BRUEL LE DOME MARSEILLE Marseille

PATRICK BRUEL LE DOME MARSEILLE Marseille vendredi 30 octobre 2026.

Lieu : LE DOME MARSEILLE

Adresse : 48, avenue Saint Just

Ville : 13004 Marseille

Département : 13

Début : 2026-10-30

Fin : 2026-10-30

Heure de début : 20:00

PATRICK BRUEL Début : 2026-10-30 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

LE DOME MARSEILLE 48, avenue Saint Just 13004 Marseille 13

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