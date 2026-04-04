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PATRICK BRUEL PARC EXPO DE TOURS Tours

PATRICK BRUEL PARC EXPO DE TOURS Tours

PATRICK BRUEL PARC EXPO DE TOURS Tours dimanche 8 novembre 2026.

Lieu : PARC EXPO DE TOURS

Adresse : Avenue Camille Chautemps

Ville : 37000 Tours

Département : 37

Début : 2026-11-08

Fin : 2026-11-08

Heure de début : 18:00

PATRICK BRUEL Début : 2026-11-08 à 18:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

PARC EXPO DE TOURS Avenue Camille Chautemps 37000 Tours 37

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