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PATRICK BRUEL ZENITH TOULOUSE METROPOLE Toulouse

PATRICK BRUEL ZENITH TOULOUSE METROPOLE Toulouse

PATRICK BRUEL ZENITH TOULOUSE METROPOLE Toulouse mercredi 4 novembre 2026.

Lieu : ZENITH TOULOUSE METROPOLE

Adresse : 11 AVENUE RAYMOND BADIOU

Ville : 31300 Toulouse

Département : 31

Début : mercredi 4 novembre 2026

Fin : mercredi 4 novembre 2026

Heure de début : 20:00

PATRICK BRUEL Début : 2026-11-04 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

ZENITH TOULOUSE METROPOLE 11 AVENUE RAYMOND BADIOU 31300 Toulouse 31

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