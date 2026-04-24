Patrick Piard Gênant Comédie Le Mans Le Mans
Patrick Piard Gênant Comédie Le Mans Le Mans vendredi 16 octobre 2026.
Le Mans
Patrick Piard Gênant
Comédie Le Mans 37 Rue nationale Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 21:00:00
fin : 2026-10-16
Date(s) :
2026-10-16
Prochainement à Comédie Le Mans…
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Comédie Le Mans 37 Rue nationale Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire comedielemans@gmail.com
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L’événement Patrick Piard Gênant Le Mans a été mis à jour le 2026-04-10 par CDT72
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