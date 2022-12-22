Patrick Piard gênant Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement
Patrick Piard gênant Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement jeudi 19 novembre 2026.
Marseille 6e Arrondissement
Patrick Piard gênant
Du jeudi 19 au vendredi 20 novembre 2026 à partir de 19h30. Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 22 – 22 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-19 19:30:00
fin : 2026-11-20
Date(s) :
2026-11-19
Stand up avec Patrick Piard.
Viens découvrir ou retrouver sur scène les personnages qui t’ont fait rire sur les réseaux. De l’ex relou au papa raciste en passant par le professeur en burnout et le bohème tribal à l’hygiène douteuse, Patrick Piard incarne pendant 1h15 cette série de portraits atypiques qui font écho aux hypocrisies de notre société.
Avec Patrick Piard. .
Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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Stand up with Patrick Piard.
L’événement Patrick Piard gênant Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-04 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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