Patrimoine architectural de Montreuil : Conservatoire Pina Bausch, conservatoire pina bausch, Montreuil
samedi 19 septembre 2026 · conservatoire pina bausch · Montreuil
Informations pratiques
Patrimoine architectural de Montreuil : Conservatoire Pina Bausch Samedi 19 septembre, 17h30 conservatoire pina bausch Seine-Saint-Denis
25 personnes maximum. Inscriptions sur ExploreParis début septembre 2026
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:15:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:15:00+02:00
Visite architecturale de l’étonnante école de musique et de danse de Montreuil construite en entre 1968 et 1976 par l’architecte Claude Le Goas au coeur de la rénovation urbaine de la Croix de Chavaux.
Primé au concours des plus beaux ouvrages de construction métallique dès sa livraison, le conservatoire est une réalisation singulière, alliant innovation typologique et technologique. Le bâtiment est rouvert en octobre 2024 après des travaux de rénovation. Les visites architecturales dans le cadre des journées européennes du patrimoine permettent de découvrir les particularités de cet édifice.
conservatoire pina bausch 93100 Montreuil Montreuil 93100 Signac – Murs-à-Pêches Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://exploreparis.com/fr/ »}]
Visite commentée
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