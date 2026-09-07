Patrimoine bâti en péril, Mairie Paris 7, Paris

Informations pratiques

Patrimoine bâti en péril Samedi 19 septembre, 15h00 Mairie Paris 7 Paris

Inscription obligatoire : rachida.dati@paris.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:45:00+02:00

En écho à l’exposition Patrimoines en résistance de la Cité de l’architecture et du patrimoine. Reconnaître et résister aux périls, raviver et réimaginer l’architecture. Joignez-vous à Iglal Boulad architecte et artiste, pour un moment de réflexion positive !

Mairie Paris 7 116 rue de Grenelle Paris 75007 Paris 75007 Paris 7e Arrondissement Paris Île-de-France

En écho à l’exposition Patrimoines en résistance de la Cité de l’architecture et du patrimoine. Reconnaître et résister aux périls, raviver et réimaginer l’architecture. Joignez-vous à Iglal Boulad !…

©Mikhail Evstafiev