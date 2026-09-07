Patrimoine bâti en péril, Mairie Paris 7, Paris
samedi 19 septembre 2026 · Mairie Paris 7 · Paris
Informations pratiques
Patrimoine bâti en péril Samedi 19 septembre, 15h00 Mairie Paris 7 Paris
Inscription obligatoire : rachida.dati@paris.fr
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:45:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:45:00+02:00
En écho à l’exposition Patrimoines en résistance de la Cité de l’architecture et du patrimoine. Reconnaître et résister aux périls, raviver et réimaginer l’architecture. Joignez-vous à Iglal Boulad architecte et artiste, pour un moment de réflexion positive !
Mairie Paris 7 116 rue de Grenelle Paris 75007 Paris 75007 Paris 7e Arrondissement Paris Île-de-France
En écho à l’exposition Patrimoines en résistance de la Cité de l’architecture et du patrimoine. Reconnaître et résister aux périls, raviver et réimaginer l’architecture. Joignez-vous à Iglal Boulad !…
©Mikhail Evstafiev
À voir aussi à Paris (Paris)
- SPOT #13 : Virage • Juliette Fribourg, Shane Haddad Théâtre Paris – Villette PARIS 11 septembre 2026
- WEIRD NIGHTMARE Le Point Ephémère Paris 11 septembre 2026
- Le silence des pantoufles : duo noise radiosonique Cirque Electrique Paris 11 septembre 2026
- Romain Vuillemin Hispanic 4tet Le Son de la Terre PARIS 05 11 septembre 2026
- SPOT #13 : Miss Camping • Laureline Le Bris-Cep Théâtre Paris – Villette PARIS 11 septembre 2026