PATRIMOINE EN DANGER : LIVRES MENACÉS, LIVRES SAUVÉS, Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine, Toulouse

Informations pratiques

PATRIMOINE EN DANGER : LIVRES MENACÉS, LIVRES SAUVÉS Samedi 19 septembre, 11h00 Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Le patrimoine écrit a toujours fait face à de nombreux défis : sinistres, censures, destructions, environnement naturel, auxquels s’ajoutent aujourd’hui le réchauffement climatique et les guerres civiles. Face à ces défis, quelles réponses les bibliothèques apportent-elles ?

Venez découvrir pendant ces deux jours des documents, mais aussi les actions du Bouclier Bleu -association internationale œuvrant pour la protection du patrimoine – en passant par les métiers de la conservation et de la restauration du patrimoine écrit.

Au programme notamment un florilège de livres patrimoniaux dégradés par leurs ennemis naturels, mais aussi les solutions et les traitements pour les sauver et les rendre accessibles.

Samedi 19 septembre – BEP Salle régionale – En continu de 11h à 18h30 – Accès libre

Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine 1 Rue du Périgord, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 62 27 40 88 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/bibliotheque-detude-et-du-patrimoine Bibliothèque historique de la ville, la bibliothèque d’étude et du patrimoine est aussi appelée « Périgord ». Elle s’adresse particulièrement aux étudiants et chercheurs.Inauguré en octobre 1935, le bâtiment abritant la bibliothèque est dû à l’architecte de la ville, Jean Montariol. D’une surface de 9 000m2, c’est l’une des plus importantes réalisations en France en matière de bibliothèques dans la période de l’entre deux guerres. Une importante rénovation du bâtiment a eu lieu au début des années 2000, parallèlement à la construction de la Médiathèque José Cabanis. Métro : ligne A – station Capitole et ligne B – station Jeanne d’ArcVélô-Toulouse : station 14 – 26, rue du Périgord

Les Journées européennes du patrimoine – JEP 2026