Patrimoine et couleurs, Bibliothèque municipale de Tillières sur Avre, Tillières-sur-Avre

Informations pratiques

Patrimoine et couleurs Samedi 3 octobre, 10h30, 14h00 Bibliothèque municipale de Tillières sur Avre Eure

3 personnes pour 30 minutes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Réinterpréter une vue d’une rue de Tillières (votre rue) à partir de vieille carte postale ou une photo récente.

Atelier : Photocopier la photo ou la carte postale la coller sur un support carton. Puis la peindre et réinterpreter l’image (si besoin) en couleur à l’aide d’acylique.

L’interprétation en couleur compte.

Bibliothèque municipale de Tillières sur Avre rue Farina 27570 Tillières sur Avre Tillières-sur-Avre 27570 Eure Normandie 02 32 58 67 63 Puissante place fortifiée à la frontière normande.

Son Château et son Eglise.

Activités : Dentelle, Patch, Vélo, Pêche, Cartonnage, Gym, Yoga, choral.

Joli petit village de 1050 habitants, école maternelle, école primaire, commerces, marché le mardi matin, industries.

Jumelé avec une jolie ville allemande, Wendehausen. Parking derrière la mairie et parking derrière l’église

Biblis en folie 2026

©ministère de la Culture