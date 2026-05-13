Patrimoine photographique de la Marne, 1850-1960, Archives départementales de la Marne, Châlons-en-Champagne

Informations pratiques

Patrimoine photographique de la Marne, 1850-1960 10 mai – 30 septembre 2027 Archives départementales de la Marne Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-10T08:30:00+02:00 – 2027-05-10T17:00:00+02:00

Fin : 2027-09-30T08:30:00+02:00 – 2027-09-30T17:00:00+02:00

La dernière exposition portant sur les collections photographiques conservées aux Archives départementales de la Marne remonte à 2007. Les fonds photographiques continuent à s’enrichir et font l’objet d’un important travail d’inventaire, de conditionnement et de numérisation depuis ces vingt dernières années. Cette exposition a pour but de donner à voir, par rotation, un florilège de ces collections et de rendre hommage au travail des photographes marnais, professionnels ou amateurs et offrira un écho aux expositions de photographes contemporains présentées régulièrement à l’Hôtel du Département. Il s’agit enfin de réaffirmer que les fonds photographiques privés ont leur place aux Archives départementales qui constituent la meilleure garantie de conservation et de transmission de cette fragile mémoire.

Archives départementales de la Marne 1 rue Just Berland 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est

La dernière exposition portant sur les collections photographiques conservées aux Archives départementales de la Marne remonte à 2007. Les fonds photographiques continuent à s’enrichir et font d’un a…

©Archives départementales de la Marne