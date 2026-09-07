Patrimoine Vivant : Portes Ouvertes au Palais du Béhague, Palais de Béhague – Ambassade de Roumanie, Paris

Informations pratiques

Patrimoine Vivant : Portes Ouvertes au Palais du Béhague Samedi 19 septembre, 10h00 Palais de Béhague – Ambassade de Roumanie Paris

participation gratuite, sur inscription préalable obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Rejoignez-nous pour un voyage inoubliable au cœur du patrimoine culturel de l’Hôtel de Béhague !

Chef-d’œuvre de style Louis XV, que l’écrivain Henri de Régnier décrivait comme « l’un des plus beaux palais de Paris », l’Hôtel de Béhague offre aux visiteurs une occasion rare de découvrir un lieu habituellement fermé au public, où se croisent plus d’un siècle d’histoire, d’art et de diplomatie franco-roumaine

Acheté par l’État roumain en 1939 aux héritiers de la comtesse Martine de Béhague, le palais est depuis lors le siège de l’Ambassade de Roumanie et a été classé Monument historique de France en 2003.

À l’occasion de notre nouvelle participation aux Journées du Patrimoine cette année, nous avons l’honneur d’accueillir Stefan Manciulescu, architecte en chef des monuments historiques de France et superviseur des premières étapes de la restauration de l’Hôtel de Béhague en 2023-2024. Il partagera avec nos visiteurs les détails de ces travaux d’envergure — lesquels nous ont permis depuis d’accueillir beaucoup des evenements, y compris la Maison de la Roumanie lors des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Important lieu de rencontres littéraires et artistiques animé par la comtesse Martine de Béhague durant la Belle Époque, ayant compté parmi ses visiteurs Paul Valéry, Marcel Proust, Auguste Rodin, Isadora Duncan ou Gabriel Fauré, le palais a perpétué, à travers sa nouvelle vie de résidence diplomatique roumaine, une tradition d’excellence et d’espace de dialogue et d’inspiration. Il a ainsi continué d’accueillir des figures majeures de la culture, telles que Constantin Brâncuși, George Enescu ou Tristan Tzara, et continue de le faire aujourd’hui avec des artistes et intellectuels contemporains de renom en France, comme Cristian Mungiu, Vladimir Cosma, Anca Vasiliu, Mircea Cantor, Matei Visniec ou Mircea Cărtărescu.

Les visiteurs auront l’occasion d’admirer les prouesses artistiques et architecturales de l’Hôtel de Béhague, parmi lesquelles :

• Le grand escalier en marbre polychrome, inspiré du modèle de l’escalier de la Reine à Versailles

• Le grand bas-relief en marbre blanc Le Temps emportant l’Amour de Jean Dampt, qui a été présenté au Salon de 1898

• La bibliothèque ovale qui s’ouvre par une double porte sculptée, ornée d’une remarquable serrure décorée de dragons

• Le Salon doré, aux décors baroques et aux lustres en cristal d’une grande élégance

• Le Salon en marbre, où se trouve la splendide peinture La Naissance de Vénus, de François Boucher, étudiée par Alastair Laing

• La Salle byzantine, la plus grande salle privée de théâtre et de concert de ce type à Paris.

À travers la restauration et la valorisation de l’Hôtel de Béhague, la Roumanie réaffirme son engagement en faveur de la préservation de ce patrimoine exceptionnel, témoin de la richesse des liens historiques et culturels qui unissent la France et la Roumanie.

Nous vous invitons à découvrir ce véritable trésor caché – le patrimoine vivant de Paris !

Inscription obligatoire.

Palais de Béhague – Ambassade de Roumanie 123 rue Saint-Dominique 75007 Paris Paris 75007 Quartier du Gros-Caillou Paris Île-de-France 01 47 05 10 46 http://www.paris.mae.ro [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6oICTUp5FWmp37okuDtK22OJccftMLIJJnV4aCjyvJtxOlQ/viewform »}] Cet hôtel particulier de la Belle Époque se distingue par son style éclectique et sa salle de théâtre byzantine. Les salons de la comtesse Martine de Béhague (1870-1939) sont parfaitement conservés. Boiseries du XVIIIe siècle, pièces en marbre français et italien. M8 : Ecole Militaire / RER C Pont de l’Alma / Bus 42, 69, 80, 92 Bosquet-St. Dominique

Visite libre avec médiation sur la restauration

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