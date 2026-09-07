PATRIMÔMES #5, Théâtre de l’Esplanade, Draguignan

Informations pratiques

PATRIMÔMES #5 Samedi 19 septembre, 10h00 Théâtre de l’Esplanade Var

Gratuit, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Qui n’a jamais rêvé de se glisser dans la peau d’un artiste ? Au programme : découverte de l’histoire du théâtre, de ses métiers et de ses recoins insolites, installation dans les loges, choix de son personnage, répétitions avant la représentation… Ici le succès est garanti !

Théâtre de l’Esplanade Bd Georges Clemenceau, 83300 Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-theatresendracenie.mapado.com/event/740380-patrimomes-5-dans-la-peau-dun-artiste-action-culturelle »}]

PATRIMÔMES #5 Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine visites guidées

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