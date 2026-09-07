PATRIMÔMES #5, Théâtre de l’Esplanade, Draguignan
samedi 19 septembre 2026 · Théâtre de l'Esplanade · Draguignan
Informations pratiques
PATRIMÔMES #5 Samedi 19 septembre, 10h00 Théâtre de l’Esplanade Var
Gratuit, sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Qui n’a jamais rêvé de se glisser dans la peau d’un artiste ? Au programme : découverte de l’histoire du théâtre, de ses métiers et de ses recoins insolites, installation dans les loges, choix de son personnage, répétitions avant la représentation… Ici le succès est garanti !
Théâtre de l’Esplanade Bd Georges Clemenceau, 83300 Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-theatresendracenie.mapado.com/event/740380-patrimomes-5-dans-la-peau-dun-artiste-action-culturelle »}]
PATRIMÔMES #5 Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine visites guidées
Midjourney
À voir aussi à Draguignan (Var)
- Blind test alert ! Let’s play !, Info Jeunes, Draguignan 10 septembre 2026
- Repas couscous, Complexe Saint Exupéry, Draguignan 11 septembre 2026
- Salon de l’animal en ville, Parc Haussmann, Draguignan 12 septembre 2026
- Soirée foodtrucks et années 80′, Parking du Bowling Saint-Léger, Draguignan 12 septembre 2026