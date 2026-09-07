UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Draguignan

PATRIMÔMES #5, Théâtre de l’Esplanade, Draguignan

samedi 19 septembre 2026 · Théâtre de l'Esplanade · Draguignan

PATRIMÔMES #5, Théâtre de l’Esplanade, Draguignan

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Théâtre de l'Esplanade
Adresse
Bd Georges Clemenceau, 83300 Draguignan
Ville
83300 Draguignan
Département
Var
Tarif
Gratuit, sur réservation

PATRIMÔMES #5 Samedi 19 septembre, 10h00 Théâtre de l’Esplanade Var

Gratuit, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Qui n’a jamais rêvé de se glisser dans la peau d’un artiste ? Au programme : découverte de l’histoire du théâtre, de ses métiers et de ses recoins insolites, installation dans les loges, choix de son personnage, répétitions avant la représentation… Ici le succès est garanti !

Théâtre de l’Esplanade Bd Georges Clemenceau, 83300 Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-theatresendracenie.mapado.com/event/740380-patrimomes-5-dans-la-peau-dun-artiste-action-culturelle »}]
PATRIMÔMES #5 Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine visites guidées

Midjourney

À voir aussi à Draguignan (Var)