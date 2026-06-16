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Pau médiévale Place Royale Pau

Pau médiévale Place Royale Pau

Pau médiévale Place Royale Pau jeudi 13 août 2026.

Lieu : Place Royale

Adresse : Pau Pyrénées Tourisme

Ville : 64000 Pau

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : jeudi 13 août 2026

Fin : jeudi 13 août 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 6 6 6 Tarif de base plein tarif

Pau

Pau médiévale

Place Royale Pau Pyrénées Tourisme Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 17:00:00
fin : 2026-08-13

Date(s) :
2026-08-13

Cap sur les origines médiévales de Pau ! Du château au canal des Moulins, redécouvrez la cité de Gaston Fébus, appelée à devenir la capitale du Béarn.   .

Place Royale Pau Pyrénées Tourisme Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08  accueil@tourismepau.fr

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English : Pau médiévale

L’événement Pau médiévale Pau a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Pau

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