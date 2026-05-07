Pau Spring Jump DOMAINE DE SERS Pau
Pau Spring Jump DOMAINE DE SERS Pau samedi 6 juin 2026.
Pau
Pau Spring Jump
DOMAINE DE SERS Avenue des Martyrs du Pont Long Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 08:00:00
fin : 2026-06-06 19:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Le rendez-vous incontournable du jumping arrive au Domaine de Sers ! ✨
4 • 5 • 6 • 7 juin 2026
Pau Domaine de Sers
⚡ Grand Prix 145
10 000 € de dotation
Distribution intégrale personnalisée aux 8 premiers
4 jours de sport, d’adrénaline et de performances
Cavaliers, partenaires, passionnés… préparez-vous à vibrer au rythme du PAU SPRING JUMP ! .
DOMAINE DE SERS Avenue des Martyrs du Pont Long Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine bse.organisation@gmail.com
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English : Pau Spring Jump
L’événement Pau Spring Jump Pau a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Pau
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