Paul Barreyre, Inox, Bordeaux

Informations pratiques

Paul Barreyre Vendredi 13 novembre, 20h30 Inox Gironde

Tarif unique 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-13T20:30:00+01:00 – 2026-11-13T23:00:00+01:00

Fin : 2026-11-13T20:30:00+01:00 – 2026-11-13T23:00:00+01:00

Le jeune auteur compositeur interprète grenoblois tisse les mots avec une dextérité farouche dans ses chansons. Son interprétation et sa rythmique, entre chanson française, jazz et musiques orientales, forment un style très personnel. Son aplomb, son ressenti et sa technique musicale étonnent et charment, indubitablement.

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Concert de chanson

PaulBarreyre