Paul de Saint Sernin Roubaix

Roubaix

Paul de Saint Sernin

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-06 20:00:00

fin : 2027-04-06 21:10:00

Date(s) :

2027-04-06

Révélé auprès du grand public grâce à ses interventions remarquées dans _**Quelle époque !**_ aux côtés de **Léa Salamé**, Paul de Saint Sernin s’est imposé comme l’une des plumes les plus fines et des réparties les plus affûtées de sa génération. Après avoir déjà séduit le public du Colisée lors du plateau d’humoristes _**Inglorious**_ avec **Verino,** il revient cette fois avec un spectacle à son image élégant, sincère et redoutablement efficace.

Ancien journaliste sportif reconverti dans l’humour, il puise dans son histoire personnelle pour construire un récit à la fois drôle et touchant. Souvenirs d’adolescence, déconvenues sentimentales, maladresses du quotidien ou petites humiliations devenues grandes anecdotes il transforme ses expériences en matière comique avec beaucoup d’autodérision et une rare finesse d’écriture. Sans jamais tomber dans la complaisance, il porte sur son parcours un regard lucide et tendre qui résonne immédiatement auprès du public.

Sa force réside dans un humour subtil, nourri par le sens du décalage, l’art du contre-pied et une maîtrise remarquable du rythme. Derrière une apparente décontraction se cache une précision redoutable, où chaque silence, chaque regard et chaque formule trouvent leur juste place. Son style, à la fois raffiné et accessible, crée une véritable complicité avec la salle.

Porté par une présence scénique discrète mais affirmée, Paul de Saint Sernin privilégie la justesse à l’esbroufe et l’intelligence du propos à la facilité. Avec ce premier spectacle, il confirme un talent singulier et attachant, capable de transformer ses failles en éclats de rire et les petits accidents de la vie en moments de partage. Une proposition aussi drôle que sensible, qui révèle toute l’étendue d’un humoriste en pleine ascension.

Révélé auprès du grand public grâce à ses interventions remarquées dans _**Quelle époque !**_ aux côtés de **Léa Salamé**, Paul de Saint Sernin s’est imposé comme l’une des plumes les plus fines et des réparties les plus affûtées de sa génération. Après avoir déjà séduit le public du Colisée lors du plateau d’humoristes _**Inglorious**_ avec **Verino,** il revient cette fois avec un spectacle à son image élégant, sincère et redoutablement efficace.

Ancien journaliste sportif reconverti dans l’humour, il puise dans son histoire personnelle pour construire un récit à la fois drôle et touchant. Souvenirs d’adolescence, déconvenues sentimentales, maladresses du quotidien ou petites humiliations devenues grandes anecdotes il transforme ses expériences en matière comique avec beaucoup d’autodérision et une rare finesse d’écriture. Sans jamais tomber dans la complaisance, il porte sur son parcours un regard lucide et tendre qui résonne immédiatement auprès du public.

Sa force réside dans un humour subtil, nourri par le sens du décalage, l’art du contre-pied et une maîtrise remarquable du rythme. Derrière une apparente décontraction se cache une précision redoutable, où chaque silence, chaque regard et chaque formule trouvent leur juste place. Son style, à la fois raffiné et accessible, crée une véritable complicité avec la salle.

Porté par une présence scénique discrète mais affirmée, Paul de Saint Sernin privilégie la justesse à l’esbroufe et l’intelligence du propos à la facilité. Avec ce premier spectacle, il confirme un talent singulier et attachant, capable de transformer ses failles en éclats de rire et les petits accidents de la vie en moments de partage. Une proposition aussi drôle que sensible, qui révèle toute l’étendue d’un humoriste en pleine ascension. .

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 24 07 07 contact@coliseeroubaix.com

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English :

Having gained fame among the general public thanks to his memorable appearances in _**Quelle époque !**_ alongside **L%E9a Salam%E9**, Paul de Saint Sernin has established himself as one of the sharpest writers and wittiest comedians of his generation. After already winning over audiences at the Colisée during the comedy show _**Inglorious**_ with **Verino,** he returns this time with a show that reflects his personality: elegant, sincere, and formidably effective.

A former sports journalist turned comedian, he draws on his personal history to craft a story that is both funny and touching. Memories of adolescence, romantic disappointments, everyday blunders, and minor humiliations turned into major anecdotes: he transforms his experiences into comedic material with plenty of self-deprecation and a rare finesse of writing. Without ever succumbing to self-indulgence, he casts a lucid and tender gaze on his journey that immediately resonates with the audience.

His strength lies in a subtle humor, fueled by a sense of incongruity, the art of subversion, and a remarkable mastery of rhythm. Behind an apparent laid-back demeanor lies formidable precision, where every silence, every glance, and every line finds its perfect place. His style, both refined and accessible, creates a genuine connection with the audience.

With a stage presence that is discreet yet assertive, Paul de Saint Sernin prioritizes authenticity over showmanship and the intelligence of his message over superficial ease. With this debut show, he confirms his unique and endearing talent, capable of transforming his flaws into bursts of laughter and life’s little mishaps into moments of shared connection. A performance that is as funny as it is sensitive, revealing the full range of a comedian on the rise.

L’événement Paul de Saint Sernin Roubaix a été mis à jour le 2026-06-23 par Hauts-de-France Tourisme