Informations pratiques

Sérignan

PAUL DE SAINT SERNIN

Parc de la Cigalière Sérignan Hérault

Tarif : 26 – 26 – 26 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08

fin : 2026-10-08

Date(s) :

2026-10-08

Après la télévision, Paul de Saint Sernin monte sur scène avec un spectacle aussi mordant que touchant.

Révélé sur les plateaux télé comme sniper incontournable de Quelle époque ! et candidat redoutable de LOL Qui rit, sort !, Paul de Saint Sernin débarque à La Cigalière avec son nouveau seul-en-scène. Avec une autodérision irrésistible, il revient sur son enfance au sein d’une famille aristocratique où l’on vouvoie ses parents, ses déboires amoureux, sa passion pour le football… et bien d’autres sujets du quotidien passés au crible de son humour affûté. Un spectacle aussi drôle que touchant, porté par un sens de la répartie et de l’observation qui font mouche.

A partir de 16 ans. .

Parc de la Cigalière Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 32 63 26 lacigaliere.billetterie@ville-serignan.fr

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English : PAUL DE SAINT SERNIN

After his television appearance, Paul de Saint Sernin takes the stage with a show that is as biting as it is touching.

L’événement PAUL DE SAINT SERNIN Sérignan a été mis à jour le 2026-07-11 par 34 ADT34