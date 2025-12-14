Paul Mirabel Par Amour Le Spectacle Au Cinéma Rue Sellenick Les Andelys

Paul Mirabel Par Amour Le Spectacle Au Cinéma

Début : 2026-05-28 20:00:00

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-28

Synopsis

Salam les khoyas, Mon nouveau spectacle Par Amour est désormais complet à Paris ainsi que dans tous les Zéniths de France. Du coup on a décidé d’organiser une séance unique au cinéma le jeudi 28 mai 2026 pour que vous puissiez le voir (ou le revoir, si vraiment vous êtes sympas). Personnellement je l’ai déjà vu plusieurs fois, et c’est super drôle. Surtout le moment où je parle des urologues et de la Pat’ Patrouille. Donc n’hésitez pas à acheter un petit pop-corn sucré au guichet, installez-vous confortablement sur votre siège et profitez bien de votre séance de rigolade. Gros bisous, Paul Mirabel. .

Rue Sellenick Cinéma Le Palace Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 13 64

