Informations pratiques

Chalon-sur-Saône

Paulée de la Côte Chalonnaise

Vendredi Rue de Strasbourg à CHALON-SUR-SAONE

Samedi CHALON-SUR-SAONE Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-16

Le grand rendez-vous du vin à Chalon !

Cette édition 2025 prendra ses quartiers avec un programme qui verra couler les vins des vignerons de la Côte chalonnaise (avec cinq appellations villages Bouzeron, Givry, Mercurey, Montagny, Rully et deux appellations régionales Bourgogne Côte chalonnaise et Crémant de Bourgogne).

Dans une ambiance joyeuse et populaire, ces festivités de la Paulée proposeront aux visiteurs un véritable marathon épicurien sur trois jours, où se mêleront découvertes au gré des dégustations et traditions avec défilé des confréries de vignerons, office religieux, concerts et animations. .

Vendredi Rue de Strasbourg à CHALON-SUR-SAONE

Samedi CHALON-SUR-SAONE Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 86 25 76 christine-ferney@orange.fr

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English : Paulée de la Côte Chalonnaise

L’événement Paulée de la Côte Chalonnaise Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-07-09 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme