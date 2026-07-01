Paulée de la Côte chalonnaise – expositions et animations, Musée Nicéphore Niépce, Chalon-sur-Saône

Informations pratiques

Paulée de la Côte chalonnaise – expositions et animations 17 et 18 octobre Musée Nicéphore Niépce Saône-et-Loire

jauge limitée pour certains événements

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T10:00:00+02:00 – 2026-10-17T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-18T14:00:00+02:00 – 2026-10-18T18:00:00+02:00

En Bourgogne, la Paulée est une célébration incontournable de l’art de vivre, du partage et des vins qui font la richesse de notre territoire. Chaque année, elle réunit vignerons, habitants et visiteurs autour d’un moment chaleureux et festif.

Cette édition revêt une dimension particulière à l’occasion du bicentenaire de la photographie, inventée par Nicéphore Niépce. Deux siècles après la naissance de cet art, la Paulée met à l’honneur le regard, la lumière et la mémoire des instants partagés.

* Pour l’occasion, le musée Niépce a commandé à la photographe Laure Villain une série de photographie s’inspirant à la fois des expérimentations et de l’invention de Niépce, mais aussi des expérimentations que peuvent faire les vignerons pour l’élaboration de leurs vins. Sa série sera exposée sur les panneaux publicitaires dans toute la ville du 7 au 21 octobre et sur le quai des Messageries du 1er au 31 octobre. Accès libre.

* Le cloître Saint-Vincent accueillera une exposition à partir des collections du musée, sur le thème de la convivialité et du partage.

Samedi 17 et dimanche 18 octobre 2026 de 10h à 12h et de 14h à 18h

Gratuit

* En parallèle de cette exposition au cloître, l’artiste Thomas Volatier proposera une création originale où la photographie, le partage et le vin s’entrelacent pour offrir une expérience artistique singulière.

Dimanche 18 octobre 2026 à 15h, 16h15 et 17h30

Gratuit, sur réservation obligatoire au 03 85 90 50 90 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

* Un concours photo est organisé par la Ville de Chalon-sur-Saône sur le thème de « La table servie », une des premières images de l’histoire, longtemps attribuée à Nicéphore Niépce. Proposez votre interprétation de cette table dressée, où la gourmandise et le vin illustrent l’art de vivre et la convivialité bourguignonne. L’exposition sera présentée sur les quais de Saône pendant la Paulée du 16 octobre au 9 novembre 2026 et un lot sera offert au photographe ayant reçu le 1er prix.

* 4 tonneaux à vin transformés en chambre noire seront installés dans la ville pour la Paulée (place de l’Hôtel de Ville, musée Niépce, cloître Saint-Vincent et maison des vins). Découvrez le principe de la chambre noire de manière originale !

Musée Nicéphore Niépce 28 Quai des Messageries, 71100 Chalon-sur-Saône, France Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33385484198 https://www.museeniepce.com Depuis sa création dans cette ville en 1972, le musée Nicéphore Niépce s’est donné pour objectif de collecter le “photographique” : œuvres historiques et artistiques, fonds d’atelier de photographes ou d’agences de presse, photographies d’amateurs ou familiales, appareils photographiques, objets du quotidien…

Le musée Nicéphore Niépce conserve aujourd’hui plus de 4 000 000 de photographies, couvrant tous les champs de la photographie, de son invention par Nicéphore Niépce au smartphone, de la revue illustrée aux diapositives, de la planche contact à l’agrandisseur. Le “photographique” y est conservé et présenté dans toute sa diversité, les collections du musée étant représentatives de la nature du médium et de l’exhaustivité des pratiques.

Alors que la photographie est partout, le rôle du musée Nicéphore Niépce est de conserver, mais aussi d’étudier, d’analyser et de restituer le rapport que chacun entretient avec le médium photographique. Dépose bus face au musée, parking souterrain du centre ville à 3 mn, piste cyclable.

En Bourgogne, la Paulée est une célébration incontournable de l’art de vivre, du partage et des vins qui font la richesse de notre territoire. Chaque année, elle réunit vignerons, habitants et autour…

© Laure Villain