Paulée de la côte chalonnaise – soirée dégustation avec la photographe Laure Villain, Musée Nicéphore Niépce, Chalon-sur-Saône

Informations pratiques

Paulée de la côte chalonnaise – soirée dégustation avec la photographe Laure Villain Jeudi 15 octobre, 19h00 Musée Nicéphore Niépce Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-15T19:00:00+02:00 – 2026-10-15T22:00:00+02:00

Fin : 2026-10-15T19:00:00+02:00 – 2026-10-15T22:00:00+02:00

En Bourgogne, la Paulée est une célébration incontournable de l’art de vivre, du partage et des vins qui font la richesse de notre territoire. Chaque année, elle réunit vignerons, habitants et visiteurs autour d’un moment chaleureux et festif.

Cette édition revêt une dimension particulière à l’occasion du bicentenaire de la photographie, inventée par Nicéphore Niépce. Deux siècles après la naissance de cet art, la Paulée met à l’honneur le regard, la lumière et la mémoire des instants partagés.

Pour l’occasion, le musée Niépce a commandé à la photographe Laure Villain une série de photographie s’inspirant à la fois des expérimentations et de l’invention de Niépce, mais aussi des expérimentations que peuvent faire les vignerons pour l’élaboration de leurs vins. Sa série sera exposée sur les panneaux publicitaires dans toute la ville du 7 au 21 octobre et sur le quai des Messageries du 1er au 31 octobre.

Laure Villain présentera son travail et son processus de création lors d’une soirée dégustation au musée Niépce avec la présence de vignerons de la côte chalonnaise.

Jeudi 15 octobre 2026 à 19h (réservation au 03 85 48 41 98).

Musée Nicéphore Niépce 28 Quai des Messageries, 71100 Chalon-sur-Saône, France Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33385484198 https://www.museeniepce.com [{« type »: « phone », « value »: « 03 85 48 41 98 »}] Depuis sa création dans cette ville en 1972, le musée Nicéphore Niépce s’est donné pour objectif de collecter le “photographique” : œuvres historiques et artistiques, fonds d’atelier de photographes ou d’agences de presse, photographies d’amateurs ou familiales, appareils photographiques, objets du quotidien…

Le musée Nicéphore Niépce conserve aujourd’hui plus de 4 000 000 de photographies, couvrant tous les champs de la photographie, de son invention par Nicéphore Niépce au smartphone, de la revue illustrée aux diapositives, de la planche contact à l’agrandisseur. Le “photographique” y est conservé et présenté dans toute sa diversité, les collections du musée étant représentatives de la nature du médium et de l’exhaustivité des pratiques.

Alors que la photographie est partout, le rôle du musée Nicéphore Niépce est de conserver, mais aussi d’étudier, d’analyser et de restituer le rapport que chacun entretient avec le médium photographique. Dépose bus face au musée, parking souterrain du centre ville à 3 mn, piste cyclable.

En Bourgogne, la Paulée est une célébration incontournable de l’art de vivre, du partage et des vins qui font la richesse de notre territoire. Chaque année, elle réunit vignerons, habitants et autour…

Soirée dégustation au musée Niépce © Ville de Chalon-sur-Saône – Christelle Ferreira