Pauline Bureau – Entre parenthèses Le CENTQUATRE-PARIS (104) Paris

Informations pratiques

Un appel de la brigade des mineurs au sujet d’une agression sexuelle dont elle a été victime il y a 30 ans propulse Alma sur le long chemin d’une prise de conscience. Dans un dispositif scénique qui rend compte à la fois d’un paysage mental en pleine recomposition et d’une minutieuse enquête de police, Entre parenthèses raconte l’histoire d’une enfant qui n’a pas les mots et d’une femme qui va les trouver, aidée par une psychiatre transformant la prise en charge des victimes. Car Alma n’est pas seule : c’est aussi l’histoire de 72 petites filles qui ont déposé plainte, de 19 femmes qui témoignent en cours d’assise, de leurs paroles enfin entendues.

Avec cette adaptation libre du récit d’Adélaïde Bon, La Petite fille sur la banquise, Pauline Bureau, artiste complice au CENTQUATRE-PARIS, poursuit son exploration des liens entre intime et politique. Le dispositif scénique – avec un travail vidéo remarquable – permet à l’autrice et metteuse en scène de porter une attention égale au récit et au ressenti, engageant le public dans une démarche à la fois documentaire et empathique.

À la fois cheminement intime et enquête de police, Entre parenthèses dessine le combat d’une femme victime de viol durant son enfance. Du surgissement d’une mémoire traumatique à l’esquisse d’une lutte collective, la pièce milite pour une libération de l’écoute.

Le dimanche 22 novembre 2026

de 17h00 à 19h10

Du mardi 17 novembre 2026 au vendredi 20 novembre 2026 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 20h00 à 22h10

payant

De 10 à 30 euros

Durée : 2h10.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-17T21:00:00+01:00

fin : 2026-11-22T20:10:00+01:00

Date(s) : 2026-11-17T20:00:00+02:00_2026-11-17T22:10:00+02:00;2026-11-18T20:00:00+02:00_2026-11-18T22:10:00+02:00;2026-11-19T20:00:00+02:00_2026-11-19T22:10:00+02:00;2026-11-20T20:00:00+02:00_2026-11-20T22:10:00+02:00;2026-11-22T17:00:00+02:00_2026-11-22T19:10:00+02:00

Le CENTQUATRE-PARIS (104) 5 Rue Curial 75019 Situé dans le 19e arrondissement, le CENTQUATRE-PARIS est un espace de résidences, de production et de diffusion pour les publics et artistes du monde entier.

Sa programmation musicale ? Résolument populaire, contemporaine et exigeante, elle puise aussi bien dans la pop rock et l’électro (lors des KLOEB et Nuits 104 notamment) que dans la chanson, la world, la musique classique ou contemporaine, guidée par une soif de découverte jamais étanchée.Paris

https://www.104.fr/programme



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