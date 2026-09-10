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AGENDA · Le Mans

Pause lecture Médiathèque Aragon Le Mans

vendredi 4 décembre 2026 · Médiathèque Aragon · Le Mans

Informations pratiques

Début
vendredi 4 décembre 2026
Fin
vendredi 4 décembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Médiathèque Aragon
Adresse
54 Rue du Port
Ville
72000 Le Mans
Département
Sarthe
Tarif

Le Mans

Pause lecture

Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-04 18:00:00
fin : 2026-12-04 20:00:00

Date(s) :
2026-12-04

Club lecture
Un club lecture pour partager ses coups de cœur, en toute simplicité et convivialité dans nos cinq médiathèques

18h Aragon
Ados-adultes   .

Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire  

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English :

Book club

L’événement Pause lecture Le Mans a été mis à jour le 2026-08-14 par CDT72

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