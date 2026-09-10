Pause lecture Médiathèque Aragon Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Pause lecture

Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-04 18:00:00

fin : 2026-12-04 20:00:00

Date(s) :

2026-12-04

Club lecture

Un club lecture pour partager ses coups de cœur, en toute simplicité et convivialité dans nos cinq médiathèques

18h Aragon

Ados-adultes .

Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

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English :

Book club

L’événement Pause lecture Le Mans a été mis à jour le 2026-08-14 par CDT72