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AGENDA · Le Mans

Pause lecture Médiathèque Vergers Le Mans

samedi 12 décembre 2026 · Médiathèque Vergers · Le Mans

Informations pratiques

Début
samedi 12 décembre 2026
Fin
samedi 12 décembre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Médiathèque Vergers
Adresse
45 Rue Thoré
Ville
72100 Le Mans
Département
Sarthe
Tarif

Le Mans

Pause lecture

Médiathèque Vergers 45 Rue Thoré Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 10:30:00
fin : 2026-12-12 12:30:00

Date(s) :
2026-12-12

Club lecture
Un club lecture pour partager ses coups de cœur, en toute simplicité et convivialité dans nos cinq médiathèques

10h30 Vergers
Ados-adultes   .

Médiathèque Vergers 45 Rue Thoré Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire  

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English :

Book club

L’événement Pause lecture Le Mans a été mis à jour le 2026-08-14 par CDT72

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