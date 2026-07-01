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Pause Yoga en famille, Musée des Augustins, Toulouse

vendredi 28 août 2026 · Musée des Augustins · Toulouse

Pause Yoga en famille, Musée des Augustins, Toulouse

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Lieu
Musée des Augustins
Adresse
21 rue de Metz 31000 Toulouse
Ville
31000 Toulouse
Département
Haute-Garonne

Pause Yoga en famille Vendredi 28 août, 10h30 Musée des Augustins Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-28T10:30:00+02:00 – 2026-08-28T11:45:00+02:00
Fin : 2026-08-28T10:30:00+02:00 – 2026-08-28T11:45:00+02:00

En famille, découvrez le Hata Yoga avec Géraldine Avisse, professeur de yoga, lors d’une séance au musée, lieu propice à l’éveil des sens.

> Durée : 1h15
> Tarif : 15€ tarif plein /10€ tarif jeunes et étudiants / 10€ tarif réduit PSH, minimas sociaux, Amis du musée

Musée des Augustins 21 rue de Metz 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie https://augustins.toulouse.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.musee-augustins.toulouse.fr/selection/timeslotpass?productId=10229534996321 »}] Le musée présente des collections de peintures et de sculptures du début du Moyen Âge aux premières années du XXe siècle. Métro : ligne A – station Esquirol, ligne B – station Carmes
Une séance de yoga en famille au musée

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