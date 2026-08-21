Pauses lectures médiévales au château Saint-Gérald, Médiathèque Max-Pol Fouchet, Givors
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Max-Pol Fouchet · Givors
Informations pratiques
Pauses lectures médiévales au château Saint-Gérald Samedi 19 septembre, 15h00, 15h45, 16h30 Médiathèque Max-Pol Fouchet Métropole de Lyon
Attention, le chemin d’accès au site du château Saint-Gérald n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
La médiathèque municipale vous invite à trois lectures de textes médiévaux, en musique, aux pieds des vestiges du château Saint-Gérald.
Médiathèque Max-Pol Fouchet 5, place Henri Barbusse, 69700, Givors Givors 69700 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 49 18 46 https://www.mediatheque-givors.net/
La médiathèque municipale vous invite à trois lectures de textes médiévaux, en musique, aux pieds des vestiges du château Saint-Gérald.
©Médiathèque Max-Pol Fouchet
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