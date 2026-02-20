Paysage et patrimoine : une histoire de regards, hôtel de ville, Fontenay-le-Comte
Paysage et patrimoine : une histoire de regards, hôtel de ville, Fontenay-le-Comte dimanche 7 juin 2026.
Paysage et patrimoine : une histoire de regards Dimanche 7 juin, 10h30 hôtel de ville Vendée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T12:30:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T12:30:00+02:00
Cette visite propose un parcours sensible à travers jardins, parcs, rues arborées et espaces fleuris, invitant à porter un regard attentif sur les paysages du quotidien et le patrimoine qu’ils révèlent.
Pensés pour accompagner le regard, ces espaces végétalisés structurent les vues, adoucissent l’architecture et créent des respirations visuelles au cœur de la ville. Perspectives, alignements d’arbres, ouvertures sur le bâti ou sur le paysage environnant jalonnent le parcours et racontent une histoire où nature et patrimoine se répondent.
Cette promenade à deux voix invite à prendre le temps d’observer, de comprendre comment la composition paysagère influence notre perception des lieux, et à redécouvrir l’environnement urbain et patrimonial à travers le prisme de la vue.
En partenariat avec le service des espaces verts de la Ville.
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©Alamoureux
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