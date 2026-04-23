Fontenay-le-Comte

Rencontre-dédicace avec DJ Goodka

4 rue de Puits de la Vau Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 18:00:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Fête de la musique

Rencontre-dédicace avec DJ Goodka et ses rythmes pour la sortie du livre Chabadabada, la première monographie sur la Bossa Nova à la française ! .

4 rue de Puits de la Vau Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 6 03 89 20 50 annick17debien87@gmail.fr

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Fête de la musique

L’événement Rencontre-dédicace avec DJ Goodka Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin