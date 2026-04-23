Rencontre-dédicace avec DJ Goodka Fontenay-le-Comte
Rencontre-dédicace avec DJ Goodka Fontenay-le-Comte vendredi 26 juin 2026.
Fontenay-le-Comte
Rencontre-dédicace avec DJ Goodka
4 rue de Puits de la Vau Fontenay-le-Comte Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 18:00:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Fête de la musique
Rencontre-dédicace avec DJ Goodka et ses rythmes pour la sortie du livre Chabadabada, la première monographie sur la Bossa Nova à la française ! .
4 rue de Puits de la Vau Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 6 03 89 20 50 annick17debien87@gmail.fr
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Fête de la musique
L’événement Rencontre-dédicace avec DJ Goodka Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
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