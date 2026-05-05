Paysages comtois, Musée municipal, Pontarlier

Paysages comtois Samedi 23 mai, 18h00 Musée municipal Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

À l’occasion de cet événement national, la soirée sera rythmée par les interventions des élèves du Conservatoire. Le public pourra également participer à un atelier artistique dédié aux paysages comtois, animé par l’artiste plasticien Béchar El Mahfoudi.

Pour tous.

Musée municipal 2 Place d’Arçon, 25300 Pontarlier, France Pontarlier 25300 Centre Ville Doubs Bourgogne-Franche-Comté 0381388216 https://www.ville-pontarlier.fr/page/activites-et-loisirs/activites-culture/musee-municipal/infos-pratique-2 Collections sur 3 niveaux :

– histoire de Pontarlier : plusieurs fois détruite au cours des siècles, Pontarlier n’a pu garder que peu de pièces significatives de son patrimoine et de son histoire que retracent gravures, sculptures, tableaux, photographies et documents divers ;

– l’absinthe : avec une vingtaine de distilleries au début du XXe siècle, Pontarlier est restée la capitale économique mondiale de l’absinthe de 1805 à 1915, date de la suppression officielle et légale de l’absinthe en France. Affiches, photographies, reconstitutions, objets divers évoquent Les années d’absinthe ;

– collections archéologiques : préhistoriques, proto-historiques de la plaine de l’Arlier et mérovingiennes de la Grande Oye provenant de fouilles et découvertes locales. De l’outillage lithique préhistorique, du mobilier protohistorique, des éléments de construction gallo-romaine et des parures mérovingiennes rappellent que cette région a été occupée sans discontinuité depuis 13.000 avant J.C. ; Faïences : l’essentiel de la collection a été constitué au XIXe siècle par un legs de près de 200 pièces de faïence française et étrangère ; Peintures comtoises : peintres régionaux se réclamant de l’héritage de Courbet.

À l’occasion de cet événement national, la soirée sera rythmée par les interventions des élèves du Conservatoire. Le public pourra également participer à un atelier artistique dédié aux paysages par …

©Diane Brochier