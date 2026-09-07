Paysages nordiques, Jessica Paradis et Malin G Thunell, Centre culturel canadien, Paris

Informations pratiques

Paysages nordiques, Jessica Paradis et Malin G Thunell Mardi 22 septembre, 20h00 Centre culturel canadien Paris

Entrée gratuite sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-22T20:00:00+02:00 – 2026-09-22T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-22T20:00:00+02:00 – 2026-09-22T21:30:00+02:00

Une rencontre musicale entre le Canada et la Suède où musiques traditionnelles et histoires partagées se retrouvent. Deux voix, parfois accompagnées de la harpe et de l’accordéon, parfois a capella. Les chanteuses Jessica Paradis (Canada) et Malin G Thunell (Suède) vous invitent à explorer avec elles des paysages nordiques ; un voyage dans le temps, l’espace et entre les continents.

À travers la musique traditionnelle, elles nous font revivre la traversée de ces chants intemporels et des gens qui les ont portés, donnant ainsi une nouvelle forme à ces histoires et leur permettant de se retrouver l’espace d’un instant.

Ouverture des réservations un mois avant l’événement

Centre culturel canadien 130, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris Paris 75008 Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://canada-culture.org/event/jessica-paradis-et-malin-g-thunell/ »}]

À travers la musique traditionnelle, elles nous font revivre la traversée de ces chants intemporels et des gens qui les ont portés. canada

Daniel Gauthier