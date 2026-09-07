Paysages nordiques, Jessica Paradis et Malin G Thunell, Centre culturel canadien, Paris
mardi 22 septembre 2026 · Centre culturel canadien · Paris
Informations pratiques
Paysages nordiques, Jessica Paradis et Malin G Thunell Mardi 22 septembre, 20h00 Centre culturel canadien Paris
Entrée gratuite sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-22T20:00:00+02:00 – 2026-09-22T21:30:00+02:00
Fin : 2026-09-22T20:00:00+02:00 – 2026-09-22T21:30:00+02:00
Une rencontre musicale entre le Canada et la Suède où musiques traditionnelles et histoires partagées se retrouvent. Deux voix, parfois accompagnées de la harpe et de l’accordéon, parfois a capella. Les chanteuses Jessica Paradis (Canada) et Malin G Thunell (Suède) vous invitent à explorer avec elles des paysages nordiques ; un voyage dans le temps, l’espace et entre les continents.
À travers la musique traditionnelle, elles nous font revivre la traversée de ces chants intemporels et des gens qui les ont portés, donnant ainsi une nouvelle forme à ces histoires et leur permettant de se retrouver l’espace d’un instant.
Ouverture des réservations un mois avant l’événement
Centre culturel canadien 130, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris Paris 75008 Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://canada-culture.org/event/jessica-paradis-et-malin-g-thunell/ »}]
À travers la musique traditionnelle, elles nous font revivre la traversée de ces chants intemporels et des gens qui les ont portés. canada
Daniel Gauthier
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