PEAKS invite Roman Reidid en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris
jeudi 24 septembre 2026 · 38Riv Jazz Club · Paris
Informations pratiques
Mené par le saxophoniste Florian Marques, le quartet PEAKS sort cette année « Invitations », son deuxième album qui nous invite au voyage depuis les collines de Twin Peaks jusqu’à celle de Belleville en passant par les Hautes Vallées béarnaises des Pyrénées et New York.
Fruit de rencontres artistiques et humaines, ce nouveau disque faisant la part belle à la mélodie et à l’improvisation est conçu tel un dialogue entre PEAKS et des musiciens invités aux personnalités artistiques singulières.
À cette occasion, PEAKS sera en résidence au 38Riv en 2026, le temps de quatre concerts exceptionnels en quintet avec chacun de leurs invités de l’album. Ce mercredi 23 mars, c’est le trompettiste Roman Reidid qu’ils ont le plaisir d’accueillir !
Line-up : Florian Marques : saxophone ; Roman Reidid : trompette ; Thomas Gaucher : guitare ; Arthur Henn : contrebasse ; Corentin Rio : batterie
Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.
Jazz contemporain — PEAKS, emmené par le talentueux saxophoniste Florian Marques, vous invite à un voyage musical inédit aux sonorités mélodiques et improvisées en compagnie de Roman Reidid.
Le mercredi 23 septembre 2026
de 21h30 à 22h30
Le mercredi 23 septembre 2026
de 19h30 à 20h30
payant
Tarif en ligne : de 24 à 27 euros
Tarif sur place : de 27 à 30 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-24T00:30:00+02:00
fin : 2026-09-24T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-23T19:30:00+02:00_2026-09-23T20:30:00+02:00;2026-09-23T21:30:00+02:00_2026-09-23T22:30:00+02:00
38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris
https://38riv.com/concerts/peaks-invite-roman-reidid contact@38riv.com
Afficher la carte du lieu 38Riv Jazz Club et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Webinaire : quelle place pour l’IA dans le travail social ? 3 juillet 2026
- Le jardin Atlantique jardin Atlantique Paris 3 juillet 2026
- STAGE TISSAGE CONTEMPORAIN / UPCYCLING Ateliers SAINT-BLAISE Paris 3 juillet 2026
- Sport Capital à tout âge à la Fabrique de la Solidarité La Fabrique de la Solidarité Paris 3 juillet 2026
- La bibliothèque Georges Brassens est de sortie ! Jardin Françoise-Héritier PARIS 3 juillet 2026