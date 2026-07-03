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PEAKS invite Roman Reidid en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

jeudi 24 septembre 2026 · 38Riv Jazz Club · Paris

PEAKS invite Roman Reidid en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Informations pratiques

Début
jeudi 24 septembre 2026
Fin
jeudi 24 septembre 2026
Lieu
38Riv Jazz Club
Adresse
38, rue de Rivoli
Ville
75004 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>Tarif en ligne : de 24 à 27 euros<br>Tarif sur place : de 27 à 30 euros.</p>

Mené par le saxophoniste Florian Marques, le quartet PEAKS sort cette année « Invitations », son deuxième album qui nous invite au voyage depuis les collines de Twin Peaks jusqu’à celle de Belleville en passant par les Hautes Vallées béarnaises des Pyrénées et New York.

Fruit de rencontres artistiques et humaines, ce nouveau disque faisant la part belle à la mélodie et à l’improvisation est conçu tel un dialogue entre PEAKS et des musiciens invités aux personnalités artistiques singulières.

À cette occasion, PEAKS sera en résidence au 38Riv en 2026, le temps de quatre concerts exceptionnels en quintet avec chacun de leurs invités de l’album. Ce mercredi 23 mars, c’est le trompettiste Roman Reidid qu’ils ont le plaisir d’accueillir !

Line-up : Florian Marques : saxophone ; Roman Reidid : trompette ; Thomas Gaucher : guitare ; Arthur Henn : contrebasse ; Corentin Rio : batterie

Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.

Jazz contemporain — PEAKS, emmené par le talentueux saxophoniste Florian Marques, vous invite à un voyage musical inédit aux sonorités mélodiques et improvisées en compagnie de Roman Reidid.
Le mercredi 23 septembre 2026
de 21h30 à 22h30
Le mercredi 23 septembre 2026
de 19h30 à 20h30
payant

Tarif en ligne : de 24 à 27 euros
Tarif sur place : de 27 à 30 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-24T00:30:00+02:00
fin : 2026-09-24T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-23T19:30:00+02:00_2026-09-23T20:30:00+02:00;2026-09-23T21:30:00+02:00_2026-09-23T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli  75004 Paris
https://38riv.com/concerts/peaks-invite-roman-reidid contact@38riv.com


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