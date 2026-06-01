Peau, Soleil & Circulation : Pour préparer ma peau à l’Été, Herboristerie moderne, Perpignan

Peau, Soleil & Circulation : Pour préparer ma peau à l’Été Samedi 6 juin, 09h30 Herboristerie moderne Pyrénées-Orientales

45€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:30:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T09:30:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00

Je réalise mon gel jambes légères et découvre les techniques de massage stimulant circulatoire, mon gommage actif pré-soleil pour lisser et prolonger le bronzage, et mon baume corporel aux actifs précieux, pour une peau hydratée, régénérée et lumineuse tout au long de l’Été.

Herboristerie moderne 6 Place de la République, 66000 Perpignan Perpignan 66000 La Real Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://herboristerie-moderne.fr/products/atelier-creatif »}]

Je réalise mon gel jambes légères et découvre les techniques de massage stimulant circulatoire

Herboristerie moderne