Peau, Soleil & Circulation : Pour préparer ma peau à l’Été, Herboristerie moderne, Perpignan
Peau, Soleil & Circulation : Pour préparer ma peau à l’Été, Herboristerie moderne, Perpignan samedi 6 juin 2026.
Peau, Soleil & Circulation : Pour préparer ma peau à l’Été Samedi 6 juin, 09h30 Herboristerie moderne Pyrénées-Orientales
45€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T09:30:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T09:30:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00
Je réalise mon gel jambes légères et découvre les techniques de massage stimulant circulatoire, mon gommage actif pré-soleil pour lisser et prolonger le bronzage, et mon baume corporel aux actifs précieux, pour une peau hydratée, régénérée et lumineuse tout au long de l’Été.
Herboristerie moderne 6 Place de la République, 66000 Perpignan Perpignan 66000 La Real Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://herboristerie-moderne.fr/products/atelier-creatif »}]
Je réalise mon gel jambes légères et découvre les techniques de massage stimulant circulatoire
Herboristerie moderne
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