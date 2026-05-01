Pêche à l’étang Fouchy
Pêche à l’étang Fouchy lundi 25 mai 2026.
Fouchy
Pêche à l’étang
rue Principalea Fouchy Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-05-25 14:30:00
fin : 2026-05-25 17:30:00
Date(s) :
2026-05-25
On y retrouve essentiellement des truites. Les carpes sont à remettre à l’eau (no kill). Pêche autorisée à 1 canne.
La carte de pêche “rivière” n’est pas valable pour la pêche dans cet étang. Le paiement se fait directement sur place pour la séance. .
rue Principalea Fouchy 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 6 07 02 06 60
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English :
L’événement Pêche à l’étang Fouchy a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé
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